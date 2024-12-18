В DeepState рассказали об осложнении ситуации возле Зеленовки

Возле населенного пункта Зеленовка Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области значительно осложнилась обстановка. На днях в село зашла колонна противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Deep State. Эксперты рассказали, какая там обстановка.

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Что происходит в Зеленовке

Как сообщают аналитики, еще 15 декабря колонна противника в составе трех боевых машин пехоты выдвинулась из Максимовки в направлении Зеленовки. Согласно обнародованной информации, не встретив серьезного сопротивления, колонна зашла в Зеленовку и высадила около 30 человек пехоты.

На откате уже по ним начали работать,

– говорится в сообщении.

Уже на следующий день в понедельник, 16 декабря, колонна в составе одного танка и трех боевых машин пехоты выдвинулась из Максимовки в направлении Константинополя. Отмечается, что она по дороге высадила пару групп пехоты западнее Зеленовки. Информации о ликвидации вражеских групп так и не было.

Напомним, ночью в Deep State сообщали, что российская армия оккупировала село Сонцовка в Донецкой области. Также враг продвинулся у Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.