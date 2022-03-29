Зеленская напомнила, что нужно делать на блокпосту

Первая леди Украины Елена Зеленская напомнила правила поведения на блокпостах.

Елена Зеленская напомнила, что во время войны люди в городах и общинах Украины вынуждены проходить контроль на блокпостах. Потому она еще раз опубликовала главные правила поведения на блокпостах.

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Основные правила также касаются украинцев, которые ездят между городами по делам или развозят гуманитарную помощь.

Что нужно делать, останавливаясь на блокпосте?

Уменьшите скорость. Подготовьте документы. Бумажные следует освободить от обложек. Спрячьте мобильные телефоны. Доставайте только с разрешения военных, чтобы показать электронные документы. Выключите фары, включите аварийный свет. Не выходите из автомобиля без разрешения военных. Отвечайте на вопросы четко. По требованию откройте багажник и покажите салон. После осмотра не трогайтесь резко. Сохраняйте спокойствие. Если вас остановят во время комендантского часа, ночь вы вынуждены будете провести на блокпосту. Движение во время комендантского часа опасно для вашей жизни.

Инфографика с правилами поведения на блокпостах

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