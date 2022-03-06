Зеленская показала фото детей, которых убили россияне, и призвала закрыть небо
Источник:инстаграм-страница Елены Зеленской
С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли уже 38 детей. Из-за обстрелов мирных городов и поселков эта страшная цифра может увеличиваться.
Первая леди Елена Зеленская опубликовала в инстаграме фото детей, жизни которых унесли атаки оккупантов. Она подчеркнула, что враг убивает их сознательно.
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Дети, которые уже никогда не станут взрослыми
"Когда в России говорят, что не воюют с мирным населением, покажите им эти фотографии! Эти лица детей, которые никогда не станут взрослыми", – отметила супруга президента. Она призвала мировые СМИ рассказать страшную правду о том, как русские захватчики убивают детей. И делают это сознательно, стреляя на поражение и не пропуская гуманитарную помощь.
Эти дети погибли из-за обстрелов россиян
- Алиса из Ахтырки не дожила до своего 8-летия. Во время обстрелов погибла вместе с прикрывшим ее собой дедушкой.
- 18-месячного Кирилла из Мариуполя родители под огнем довезли в больницу. Но спасти его там не удалось.
- Полина из Киева погибла при обстреле вместе с родителями и братиком. Ее родная сестра выжила, но в тяжелом состоянии.
- В голову 14-летнего Арсения попал осколок снаряда. Медики не смогли доехать под огнем, подросток истек кровью.
- Софийке было 6 лет. Русские расстреляли ее с 1,5-месячным братиком, мамой, бабушкой и дедушкой в автомобиле возле Новой Каховки.
Из-за обстрелов россиян гибнут маленькие дети / Фото из инстаграма Зеленской
Зеленская просит закрыть небо над Украиной
Жена президента призвала показать эти фото и российским матерям, чтобы они знали, что их сыновья делают в Украине. А также российским женщинам – их мужья и братья убивают таких же детей, как и их. "Вы лично ответственны за смерть каждого украинского ребенка, поскольку даете молчаливое согласие на эти преступления", – подчеркнула Зеленская.
В то же время она обратилась в страну НАТО. "Закройте наконец-то небо от российских самолетов! Спасите наших детей, чтобы завтра не погибали ваши", – написала первая леди.
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