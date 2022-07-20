Байдены встретились с Еленой Зеленской в Белом доме

20 июля 2022 , 01:38
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Источник:

телеграмм Елены Зеленской

Первая леди Елена Зеленская недавно прибыла с визитом в США. 19 июля она встретилась с супругами Байденов в Белом доме.

Накануне Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Утром 20 июля она планирует выступить перед Конгрессом.

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Зеленская встретилась с Джилл и Джозефом Байденом

Зеленская прибыла в США по приглашению первой леди Джилл Байден. Первая леди Украины рассказала, что "возвратила" ей визит во время встречи в Вашингтоне.

"Сердца американского народа – с матерями Украины". Автор этих слов – первая леди США Джилл Байден,
– отметила Зеленская.

По ее словам, обычно считают, что супруги первых лиц имеют только гуманитарные задачи. Однако, полномасштабная война в Украине показала, что это не так.

"Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было чрезвычайно приятно встретиться с Президентом Джозефом Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дугласом Эмгоффом", - подытожила первая леди.

Смотрите фото встречи Зеленской с супругами Байденов / Фото Елены Зеленской

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В ходе встречи обсуждали будущую поддержку Украины Соединенными Штатами

По информации CNN, в Белом доме рассказали, что первые леди обсуждали последующую поддержку Соединенными Штатами правительства Украины и ее народа, которое "защищает свою демократию и справляется со значительными человеческими последствиями российской войны, которые будут ощущаться в течение следующих лет".

Сначала Зеленская приняла участие в частной встрече с Джилл Байден, а после этого состоялась расширенная двусторонняя встреча с:

  • вторым джентльменом Дугласом Эмгоффом,
  • госпожой-послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд,
  • заместителем администратора Агентства США по международному развитию Изобель Коулман,
  • заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд,
  • главным врачом США Вивеком Мурти.

По информации Белого дома, на этой встрече обсуждали, как США могут продолжать поддерживать Украину и оказывать гуманитарную помощь украинскому народу. Также обсуждали необходимость привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.

Обратите внимание! По информации CNN, Джилл Байден и Елена Зеленская впервые лично встретились в мае во время ее тайной поездки в Украину. Тогда первая леди вышла из укрытия в первый раз с начала полномасштабного российского вторжения.

Смотрите видео встречи Зеленской и Байденов в Белом доме:

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Автор: Ольга Котів