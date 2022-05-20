Зеленские примут участие в форуме в Давосе: как будет работать Украинский дом

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская будут спикером Украинского Дома в Давосе во время ежегодного Всемирного экономического форума. Само выступление проведут в виртуальном формате из Украины.

Известно, что к ним присоединятся члены правительства, мировые политики, гражданские активисты, международные экономисты, предприниматели и журналисты.

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Все они посетят швейцарский Давос, чтобы выразить свою поддержку Украине. А также украинскому народу, который мужественно защищает суверенитет и свободу из-за вторжения России 24 февраля.

В этом году мы приложим максимум усилий, чтобы Украину услышали на мировой арене. А также организуем в Украинском Доме важный и своевременный диалог, целью которого будет дальнейшее объединение и координация мероприятий международного сообщества.

– сообщила исполнительный директор Украинского Дома в Давосе Алекса Чопивская.

"Ведущие спикеры из Украины и других стран мира будут освещать наиболее актуальные для Украины темы, а именно: безопасность, санкции, гуманитарную помощь, восстановление и возрождение Украины", - добавила Алекса Чопивская.

Мир с ужасом увидел зверства, происходившие в Мариуполе, Буче, Ирпене, Гостомеле, Чернигове, Харькове и других городах по всей стране. Пораженные силой и решительностью украинского народа, западные страны объединились с союзными правительствами и сознательными гражданами по всему миру для оказания Украине беспрецедентной поддержки.

Украинский Дом в Давосе открыт для посетителей с 12:00 понедельника, 23 мая, до 22:00 среда, 25 мая в центре города по адресу: Променад, 63, Давос, Швейцария.

Последние заявления Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возле Мариуполя погибли многие украинские летчики. Они делали фактически невозможные вещи, ведь, несмотря на то, что знали, что до "Азовстали" долететь почти нереально – делали это.

Российские захватчики 20 мая цинично обстреляли центр Лозовой Харьковской области. Таким образом, оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграмме.

Россияне продолжают совершать террор на украинских землях, имеющий признаки геноцида. Однако рано или поздно состоится международный трибунал и все виновные в этом предстанут перед судом. Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский.

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