Зеленские примут участие в форуме в Давосе: как будет работать Украинский дом
Источник:Украинский Дом в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская будут спикером Украинского Дома в Давосе во время ежегодного Всемирного экономического форума. Само выступление проведут в виртуальном формате из Украины.
Известно, что к ним присоединятся члены правительства, мировые политики, гражданские активисты, международные экономисты, предприниматели и журналисты.
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Все они посетят швейцарский Давос, чтобы выразить свою поддержку Украине. А также украинскому народу, который мужественно защищает суверенитет и свободу из-за вторжения России 24 февраля.
В этом году мы приложим максимум усилий, чтобы Украину услышали на мировой арене. А также организуем в Украинском Доме важный и своевременный диалог, целью которого будет дальнейшее объединение и координация мероприятий международного сообщества.
– сообщила исполнительный директор Украинского Дома в Давосе Алекса Чопивская.
"Ведущие спикеры из Украины и других стран мира будут освещать наиболее актуальные для Украины темы, а именно: безопасность, санкции, гуманитарную помощь, восстановление и возрождение Украины", - добавила Алекса Чопивская.
Мир с ужасом увидел зверства, происходившие в Мариуполе, Буче, Ирпене, Гостомеле, Чернигове, Харькове и других городах по всей стране. Пораженные силой и решительностью украинского народа, западные страны объединились с союзными правительствами и сознательными гражданами по всему миру для оказания Украине беспрецедентной поддержки.Украинский Дом в Давосе открыт для посетителей с 12:00 понедельника, 23 мая, до 22:00 среда, 25 мая в центре города по адресу: Променад, 63, Давос, Швейцария.
Последние заявления Владимира Зеленского
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