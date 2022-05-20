Відомо, що до них приєднаються урядовці, світові політики, громадянські активісти, міжнародні економісти, підприємці та журналісти.

Важливо Найвпливовіша людина 2022 року: Зеленський переміг в опитуванні TIME

Усі вони відвідають швейцарський Давос, аби висловити свою підтримку Україні. А також українському народу, який мужньо захищає суверенітет і свободу через вторгнення Росії 24 лютого.

Цього року ми докладемо максимум зусиль, щоб Україну почули на світовій арені. А також організуємо в Українському Домі важливий та своєчасний діалог, метою якого буде подальше об’єднання та координація заходів міжнародної спільноти,

– повідомила виконавча директорка Українського Дому в Давосі Алекса Чопівська.

"Провідні спікери з України та інших країн світу висвітлюватимуть найбільш актуальні для України теми, а саме: безпеку, санкції, гуманітарну допомогу, відбудову та відродження України, тощо", – додала Алекса Чопівська.

Світ із жахом побачив звірства, що відбувалися в Маріуполі, Бучі, Ірпені, Гостомелі, Чернігові, Харкові та в інших містах по всій країні. Вражені силою та рішучістю українського народу, західні країни об'єдналися з союзними урядами та свідомими громадянами в усьому світі для надання Україні безпрецедентної підтримки.

Український Дім в Давосі відкритий для відвідувачів з 12:00 понеділка, 23 травня, до 22:00 середи, 25 травня у центрі міста за адресою: Променад, 63, Давос, Швейцарія.

Останні заяви Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля Маріуполя загинули чимало українських льотчиків. Вони робили фактично неможливі речі, адже попри те, що знали, що до "Азовсталі" долетіти майже нереально – робили це.

Російські загарбники 20 травня цинічно обстріляли центр Лозової, що на Харківщині. У такий спосіб окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність.Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм.

Росіяни продовжують чинити терор на українських землях, який має ознаки геноциду. Проте рано чи пізно відбудеться міжнародний трибунал і всі винні в цьому постануть перед судом. Таку думку 19 травня озвучив президент Володимир Зеленський.

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