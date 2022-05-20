Відомо, що до них приєднаються урядовці, світові політики, громадянські активісти, міжнародні економісти, підприємці та журналісти.
Важливо Найвпливовіша людина 2022 року: Зеленський переміг в опитуванні TIME
Усі вони відвідають швейцарський Давос, аби висловити свою підтримку Україні. А також українському народу, який мужньо захищає суверенітет і свободу через вторгнення Росії 24 лютого.
Цього року ми докладемо максимум зусиль, щоб Україну почули на світовій арені. А також організуємо в Українському Домі важливий та своєчасний діалог, метою якого буде подальше об’єднання та координація заходів міжнародної спільноти,
– повідомила виконавча директорка Українського Дому в Давосі Алекса Чопівська.
"Провідні спікери з України та інших країн світу висвітлюватимуть найбільш актуальні для України теми, а саме: безпеку, санкції, гуманітарну допомогу, відбудову та відродження України, тощо", – додала Алекса Чопівська.
Світ із жахом побачив звірства, що відбувалися в Маріуполі, Бучі, Ірпені, Гостомелі, Чернігові, Харкові та в інших містах по всій країні. Вражені силою та рішучістю українського народу, західні країни об'єдналися з союзними урядами та свідомими громадянами в усьому світі для надання Україні безпрецедентної підтримки.
Останні заяви Володимира Зеленського
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля Маріуполя загинули чимало українських льотчиків. Вони робили фактично неможливі речі, адже попри те, що знали, що до "Азовсталі" долетіти майже нереально – робили це.
- Російські загарбники 20 травня цинічно обстріляли центр Лозової, що на Харківщині. У такий спосіб окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність.Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм.
- Росіяни продовжують чинити терор на українських землях, який має ознаки геноциду. Проте рано чи пізно відбудеться міжнародний трибунал і всі винні в цьому постануть перед судом. Таку думку 19 травня озвучив президент Володимир Зеленський.
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