Соответствующий указ №73/2023 опубликован на сайте Главы государства, передает 24 Канал.
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Зеленский ввел в состав СНБО Малыша и Клименко
Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича – министра внутренних дел Украины,
– говорится в указе №73/2023.
Также было прекращено членство в составе Совета национальной безопасности и обороны Дениса Монастырского. Он погиб в авиакатастрофе в Броварах.
В составе СНБО Украины был утвержден Малюк Василий Васильевич – глава Службы безопасности Украины. Указ вступает в силу дня опубликования.
Новые назначения
- Напомним, что 7 февраля Василий Малыш возглавил СБУ. Он исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а раньше являлся его первым заместителем. Решение о назначении Малыша принято сегодня на заседании Верховной рады.
- Верховная рада 7 февраля назначила Игоря Клименко руководителем Министерства внутренних дел. "За" отдали свои голоса более 320 народных избранников.
- Отметим, что Клименко несколько недель возглавлял МВД в статусе исполняющего обязанности. Правительство назначило его на должность после трагической гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах.
Зеленский анонсировал новые решения СНБО
- В своем вечернем обращении 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил о значительных результатах СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавших в России. Также он анонсировал ответные шаги СНБО.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание Совета по нацбезопасности и обороне в понедельник, 13 февраля, на котором будут приняты решения, о которых говорил президент Владимир Зеленский.
- Напомним, что Кабинет министров на заседании в среду 1 февраля уволил руководящий состав украинской таможни. 10 февраля Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную операцию с обысками по всей вертикали таможни.