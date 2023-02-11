Відповідний указ №73/2023 опублікований на сайті Глави держави, передає 24 Канал.
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Зеленський ввів до складу РНБО Малюка та Клименка
Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича – міністра внутрішніх справ України,
– йдеться в указі №73/2023.
Також було припинено членство у складі Ради національної безпеки і оборони України Дениса Монастирського. Він загинув у авіакатастрофі у Броварах.
У складі РНБО України було затверджено Малюка Василя Васильовича – голову Служби безпеки України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нові призначення
- Нагадаємо, що 7 лютого Василь Малюк очолив СБУ. Він виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова, а раніше був його першим заступником. Рішення про призначення Малюка ухвалено сьогодні на засіданні Верховної ради.
- Верховна рада 7 лютого призначила Ігоря Клименка керівником Міністерства внутрішніх справ. "За" віддали свої голоси понад 320 народних обранців.
- Зазначимо, що Клименко декілька тижнів очолював МВС у статусі виконувача обов'язків. Уряд призначив його на посаду після трагічної загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі в Броварах.
Зеленський анонсував нові рішення РНБО
- У своєму вечірньому зверненні 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив про значні результати СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора в захисті України від тих, хто працював на Росії. Також він анонсував відповідні кроки РНБО.
- Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував засідання Ради нацбезпеки і оборони в понеділок, 13 лютого, на якому будуть прийняті рішення, про які говорив президент Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні у середу 1 лютого звільнив керівний склад української митниці. А 10 лютого Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.