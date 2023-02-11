Відповідний указ №73/2023 опублікований на сайті Глави держави, передає 24 Канал.

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Зеленський ввів до складу РНБО Малюка та Клименка

Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича – міністра внутрішніх справ України,

– йдеться в указі №73/2023.

Також було припинено членство у складі Ради національної безпеки і оборони України Дениса Монастирського. Він загинув у авіакатастрофі у Броварах.

У складі РНБО України було затверджено Малюка Василя Васильовича – голову Служби безпеки України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нові призначення

Нагадаємо, що 7 лютого Василь Малюк очолив СБУ. Він виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова, а раніше був його першим заступником. Рішення про призначення Малюка ухвалено сьогодні на засіданні Верховної ради.

Верховна рада 7 лютого призначила Ігоря Клименка керівником Міністерства внутрішніх справ. "За" віддали свої голоси понад 320 народних обранців.

Зазначимо, що Клименко декілька тижнів очолював МВС у статусі виконувача обов'язків. Уряд призначив його на посаду після трагічної загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі в Броварах.

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