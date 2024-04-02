Зеленский подписал 3 новых закона по мобилизации: что изменилось для украинцев

Владимир Зеленский 2 апреля подписал ряд законопроектов. Эти документы должны изменить мобилизационный процесс в Украине.

Главными изменениями было, в частности, снижение мобилизационного возраста и отмена статуса “ограниченно приданный”. Что нового было в законах, которые подписал президент – читайте в материале 24 Канала.

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В Украине снизили мобилизационный возраст до 25 лет

На сайте Верховной Рады 2 апреля появилось сообщение, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" возвращен за подписью президента.

Подписание этого закона означает, что теперь под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, а не от 27, как было раньше. Авторы закона убеждены, что это поможет быстрее пополнить мобилизационные резервы Украины.

Поэтому теперь на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Важно отметить, что на время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу приостановлен.

Теперь нет статуса "ограниченно годный"

В этот же день президент также вернул с подписью "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". В нем, в частности, предлагали отменить статус "ограниченно годный".

Поэтому отныне существует только два вывода ВВК – "годен" и "непригоден" к военной службе.

В законопроекте говорится, что мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Ведь теперь военнообязанным должны определить другой статус.

Стоит отметить, что законопроект также постановляет, что военнослужащие могут находиться на лечении до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию. Кроме этого, в случае гибели защитника его семье выплачивают 15 миллионов гривен.

Для военнообязанных появятся е-кабинеты

Во вторник, 2 апреля Зеленский также подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Он поможет сократить количество визитов граждан в территориальные центры комплектации.

В Минобороны отмечали, что законопроект является "критически важным для обороноспособности Украины". Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных. Также электронный кабинет переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

В электронном кабинете военнообязанного появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе. Законопроект также вводит возможность создания и использования цифрового военного-учетного документа (сертификата).

Также благодаря этому закону Минобороны планирует усилить киберзащиту и размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Студенты-мужчины до 22 лет смогут поехать за границу на учебу

Отдельно украинское правительство 2 апреля также подписало указ, который позволит студентам ребятам выезжать за границу. В частности, это касается программ академической мобильности.

Документ предусматривает, что студенты-мужчины смогут пересекать границу во время военного положения при условиях, если они:

в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

учатся на дневной форме в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.

Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам надо иметь:

справку от учреждения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

основания сотрудничества; срока учебного семестра за рубежом;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

е-билет студента, проверенного средствами портала Дия;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

Однако отметил Лисовой, никаких особых разрешений МОН не будет выдавать. В то же время министр отметил, чтобы стать участником такой программы, нужно иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы.