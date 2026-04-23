Зеленский прибыл на Кипр: какая цель визита и с кем встретится президент
- Украинский лидер прибыл на Кипр для участия в спецзаседании лидеров государств ЕС.
- Во время ряда запланированных встреч с дипломатами стороны будут обсуждать усиление санкционного давления на Россию и новый формат сотрудничества Drone Deals.
Владимир Зеленский в четверг, 23 апреля, с дипломатическим визитом прибыл на Кипр, где примет участие в спецзаседании лидеров государств Европейского Союза. Также говорится о ряде запланированных встреч.
Об этом журналистам сообщили в Офисе Президента, пишет 24 Канал.
Какой план главы государства на визит на Кипр?
Отмечается, что Владимир Зеленский встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Также он имеет запланированную встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
В ОП анонсировали также трехстороннюю встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время самого мероприятия возможны и другие различные встречи в формате pull-aside ("на ногах").
Планируется также совместная пресс-конференция Зеленского с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Само же заседание начнется в 19:00 по местному времени и будет закрытым.
Сам президент отметил, что во время встреч на Кипре с партнерами планируют обсудить дальнейшее усиление санкционного давления на Россию из-за войны. В частности, речь идет о разблокированном 20-м пакете санкций, который должны дополнить новыми ограничениями.
К тому же, стороны продолжат работать над новым форматом сотрудничества – Drone Deals, что уже доказал свою эффективность в регионах Ближнего Востока и Персидского залива.
Кстати, ранее сообщалось, что Кипр рассматривает возможность передать Украине танки Т-80У после того, как получит от Греции модернизированные Leopard 1.
Что известно о Drone deal?
На днях Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила США новый формат сотрудничества в сфере экспорта вооружения – так называемую Drone deal. Речь идет о комплексной системе защиты, которая включает дроны, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы для противодействия массированным атакам.
По словам президента, эта инициатива стала особенно актуальной на фоне событий на Ближнем Востоке. Украина также активно расширяет оборонное партнерство: уже заключены долгосрочные соглашения со странами Персидского залива, есть запросы от других государств региона.
Кроме того, продолжается сотрудничество с европейскими странами, в частности Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами, с перспективой углубления взаимодействия с Великобританией и Францией.
Интересно, что украинский опыт на самом деле перенимают и американцы. Так, министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что украинцы кардинально изменили подход к ведению боевых действий.