Оружие, которого у нас никогда не должно было быть: Зеленский рассказал о производстве в Украине

Война в Россию побудила наше государство начать производить собственное оружие. Сейчас Украина самостоятельно создает разные виды вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас производство оружия в Украине достигло того уровня, которого никогда раньше не было. По его словам, наше государство выпускает даже те образцы вооружения, которых никогда не было.

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"Нептуны", "Стугни" и "Корсары"

Глава государства сообщил, что Украина производит количество "Нептунов", "Стугн" и "Корсаров", которое мы выпускаем сейчас "даже не десятки раз больше, чем до войны". По его словам, цифры просто колоссальные.

Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим,

– сказал президент.

Он сообщил, что Украина начала производить оружие образца НАТО, которого никогда не должно быть в стране.

"У нас есть отечественная артиллерия 155 калибра на поле боя. У нас системное производство. Этого пока мало для фронта, но это в разы больше, чем было", – пояснил Зеленский.

Также Украина самостоятельно производит дроны. Владимир Зеленский подчеркнул, что сам лично проверяет производство.

"Разведка постоянно поднимает мне контракты, и если мы что-то не выполняем, если мы от чего-то отказались, то я задаю этот вопрос и все подписывается, все заказывается", – сказал он.

По словам Зеленского, основная его задача – максимально наладить производство собственного оружия.

"Моя задача, чтобы все в Украине, что может производиться частно, чтобы мы заказывали все по максимуму. Где-то я вижу броневики, где-то я вижу дроны. Мы все это заказываем", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский рассказал, готова ли Украина к длительной войне