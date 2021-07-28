Зеленский снова собирает СНБО, заседание может состояться на Донбассе

Президент Владимир Зеленский 30 июля собирает Совет национальной безопасности и обороны. Еще 16 июля Алексей Данилов анонсировал это собрание.

Во время общения с журналистами на брифинге по итогам СНБО он сообщил, что в следующий раз рассмотрят вопросы политики в сфере защиты государственной границы.

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Через две недели президент назначил следующее заседание (Совета нацбезопасности – 24 канал) и там будет рассматриваться этот вопрос,

– сказал Алексей Данилов.

"Предложение Владимира Зеленского, что заседание Совета нацбезопасности и обороны будет проходить иногда в областных центрах, остается. Мы предупреждать, когда это будет происходить", – отметил тогда секретарь СНБО.

Заседание СНБО на Донбассе

"РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники пишет, что заседание Совета нацбезопасности 30 июля может быть выездным.

Один из собеседников издания уточнил, что снова обсуждается идея провести выездное заседание. По его словам, собраться СНБО может на Донбассе,

– добавляют журналисты.

Однако заседание Совета нацбезопасности 16 июля все же не было выездным.

Предыдущие заседания СНБО: коротко