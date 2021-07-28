Піл час спілкування з журналістами на брифінгу за підсумками РНБО він повідомив, що наступного разу розглянуть питання політики у сфері захисту державного кордону.
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Через два тижні президент призначив наступне засідання (Ради нацбезпеки – 24 канал) і там буде розглядатися це питання,
– сказав Олексій Данілов.
"Пропозиція Володимира Зеленського, що засідання Ради нацбезпеки й оборони проходитимуть інколи в обласних центрах, залишається. Ми попереджатимемо, коли це буде відбуватися", – зазначив тоді секретар РНБО.
Засідання РНБО на Донбасі
"РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела пише, що засідання Ради нацбезпеки 30 липня може бути виїзним.
Один зі співрозмовників видання уточнив, що знову обговорюється ідея провести виїзне засідання. За його словами, зібратися РНБО може на Донбасі,
– додають журналісти.
Попередні засідання РНБО: коротко
- Рада з нацбезпеки й оборони провела засідання 14 травня. Тоді застосували персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".
- Наступне засідання пройшло 4 червня: чиновники обговорили охорону адміністративної межі з окупованим Кримом, поглиблення інтеграції України в НАТО, видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці, законопроєкт про деолігархізацію.
- 18 червня РНБО впровадила санкції проти олігархів Павла Фукса та Дмитра Фірташа, а також проти кіберзлочинців. Тоді також затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- Після засідання відбулося 23 червня, приводом стала загроза поширення в Україні нового штаму коронавірусу – Дельта.