О возможном теракте на ЗАЭС, НАТО и Пригожине: Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Владимир Зеленский 4 июля разговаривал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава государства отметил, что это общение было полезным и результативным.

Президенты в ходе беседы обсудили военную помощь в нашей стране. Кроме этого, Зеленский предупредил Макрона о подготовке россиянами предполагаемого теракта на Запорожской АЭС.

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Зеленский побеседовал с Макроном

Президент Украины отметил, что обсудил со своим французским коллегой выполнения предыдущих оборонных договоренностей, а также достигли новых. Кроме того, глава государства поблагодарил Макрона за большую партию бронированных машин, в том числе санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО.

Как всегда, полезный и результативный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном,

– резюмировал украинский руководитель.

Президенты также обсудили ситуацию в России и ее положении на поле боя. Зеленский подчеркнул, что после мятежа Пригожина у страны-агрессора закрывается окно возможностей, а у нас наоборот – открывается.



Зеленский поговорил по телефону с Макроном / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

"Нужно действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", – рассказал президент.

К тому же Зеленский предупредил Макрона о подготовке оккупационных войск опасных провокаций на Запорожской АЭС. Главы государств договорились держать ситуацию на контроле вместе с МАГАТЭ.

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