Определены изменения в министерствах, – Зеленский после встречи с премьером Корецким

22 июля Владимир Зеленский встретился с Сергеем Корецким. Президент обсудил с премьер-министром Украины кадровые изменения в министерствах.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Что Зеленский обсудил с Корецким?

Украинский лидер подчеркнул, что вместе с Сергеем Корецким определил, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства Украины и какие изменения должны произойти в министерствах.

Первыми приоритетами на данный момент являются честная фиксация проделанной работы в рамках выполнения планов устойчивого развития областей и общин, а также максимальное ускорение выполнения этих планов к началу августа,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Корецкий также доложил ему о ликвидации последствий российских ударов и о задачах, которые сейчас стоят перед Одесской, Днепропетровской и Харьковской областями.

"Важно, что продолжается работа с партнерами по обеспечению финансовой устойчивости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорению производства, закупок и поставок оружия, которое необходимо в первую очередь. Благодарен Сергею за полноценное информирование партнеров", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что премьер-министр вместе с командой готовит программу правительства Украины. В ближайшее время документ должен быть представлен.

Напомним, ранее советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в беседе с журналистами отметил, что между Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым должны состояться еще одни переговоры относительно должности, которую должен занять экс-министр обороны.