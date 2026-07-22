Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Що Зеленський обговорив із Корецьким?

Український лідер наголосив, що разом із Сергієм Корецьким визначив, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах.

Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання,

– зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Корецький йому також доповів щодо ліквідації наслідків російських ударів та завданнях, які зараз є на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині.

"Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також зауважив, що прем'єр-міністр разом з командою готує програму уряду України. Найближчим часом документ мають представити.

Нагадаємо, раніше радник президента з комунікацій Дмитро Литвин під час розмови із журналістами зазначив, що між Володимиром Зеленським і Михайлом Федоровим мають пройти ще одні перемовини щодо посту, який має отримати ексміністр оборони.