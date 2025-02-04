Остановлены теневые схемы: Зеленский анонсировал несколько жестких пакетов санкций

В обращении 4 февраля Владимир Зеленский заявил, что готовятся новые санкции. А еще сказал, что остановлены теневые финансовые схемы олигархов, должностных лиц и депутатов. И не только их.

Что известно

Президент объяснил, что 4 февраля на заседании СНБО были "важные доклады по финансовой чистоте в стране".

Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены,

– сказал гарант.

Правоохранительным органам уже передали соответствующие материалы. Президент подчеркнул, что расследования должны быть объективными. То есть следует беспристрастно подойти к установлению справедливости, а не учитывать общественный статус того, кто нарушает закон.

По словам Зеленского, речь о разных категориях людей – и олигархах, и чиновниках, и депутатах. А также тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства.

Речь идет о миллиардах гривен.

Принято на СНБО и решение о санкциях. Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов,

– заявил президент.

Впрочем, пока не ясно, будут ли касаться эти санкции олигархов, чиновников и депутатов, о которых говорилось выше, или кого-то другого.