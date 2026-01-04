Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский анонсировал новые назначения руководителей 5 областей
4 января, 18:59
Зеленский анонсировал новые назначения руководителей 5 областей

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Президент Зеленский анонсировал новые назначения руководителей областных администраций в пяти областях: Винницкая, Днепровская, Полтавская, Тернопольская, Черновицкая область.
  • Фамилии новых руководителей будут обнародованы после завершения формальных процедур по подготовке назначений.

Украинский президент сообщил о новых назначениях руководителей областных администраций в пяти регионах. Фамилии новых руководителей будут обнародованы после завершения формальных процедур по подготовке назначений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Что Зеленский говорит о новых назначениях?

Украинский лидер провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. "Основательные были разговоры. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, В ближайшее время будут назначения:

  • Винницкая область,
  • Днепровская область,
  • Полтавщина,
  • Тернопольщина,
  • Черновицкая область.
Владимир Зеленский говорит, что ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются. "Каждая наша область, все наши города и общины должны быть бок о бок в защите всей Украины", – резюмировал он.

Председатель Тернопольской ОВА, опубликовал прощальное сообщение: что известно?

  • Напомним, Вячеслав Негода, председатель Тернопольской ОВА, опубликовал прощальное сообщение. Глава области поблагодарил команду, военных, волонтеров, бизнеса и общины за совместную работу и отметил, что Тернопольщина стала сильнее. По оценкам Офиса Президента, за 11 месяцев 2025 года область вошла в тройку лидеров среди 15 тыловых регионов Украины.

  • Вячеслав Негода подытожил, что не все планы удалось реализовать, однако ни один день работы не был напрасным, ведь служение государству не завершается вместе с должностью.