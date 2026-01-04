Зеленский анонсировал новые назначения руководителей 5 областей

Украинский президент сообщил о новых назначениях руководителей областных администраций в пяти регионах. Фамилии новых руководителей будут обнародованы после завершения формальных процедур по подготовке назначений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Что Зеленский говорит о новых назначениях?

Украинский лидер провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. "Основательные были разговоры. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, В ближайшее время будут назначения:

Винницкая область,

Днепровская область,

Полтавщина,

Тернопольщина,

Черновицкая область.

Владимир Зеленский говорит, что ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются. "Каждая наша область, все наши города и общины должны быть бок о бок в защите всей Украины", – резюмировал он.

