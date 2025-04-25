В ближайшие дни состоятся встречи, которые приблизят тишину для Украины, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные встречи для Украины уже в ближайшие дни. Эти разговоры должны приблизить тишину для нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента в пятницу, 25 апреля.

Смотрите также Мирный план Трампа: Зеленский рассказал, что на него ответила Украина

На Россию нужно давить

"В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи – встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня", – сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что нужно реальное давление на Россию, чтобы она восприняла предложение США.

Или же, по его словам, чтобы Москва приняла предложение Украины, "любую, которая действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности". По его мнению, дипломатия должна сработать.

И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала. Наконец-то,

– резюмировал украинский президент.

К слову, журналистам он заявил, что Украина не может признать юридически временно оккупированные территории российскими. Он отметил, что только украинский народ имеет право определять, какие территории являются украинскими, согласно Конституции Украины.