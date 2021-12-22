Зеленский анонсировал открытие новых посольств

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в скором времени откроет новые посольства во многих странах. Он подчеркнул, что такой шаг положительно отразится на украинском бизнесе.

Об этом он сообщил на конференции украинских послов в зарубежных странах "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Президент подчеркнул, что нашим дипломатам нужно превращать свою работу в других странах в конкретные экономические достижения.

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Экономика дает политические привилегии

По словам Зеленского, рядом с экономикой всегда есть место и политическим дивидендам. В частности, президент выделил регионы и страны, потенциал которых должна использовать Украина, это:

Латинская Америка;

Африка;

Ближний Восток;

Индия;

Китай.

Мы фактически должны заново открывать эти регионы для Украины и для нашего бизнеса, товара, украинца. Уже усиливаем свое дипломатическое присутствие и вскоре получим новые посольства во многих странах,

– заметил Зеленский.

Взаимная выгода

Кроме того президент заверил, что готов лично посещать ключевые столицы и вести переговоры с их лидерами. В то же время, он призвал послов находить конкретные темы, инициативы и соглашения, которыми страны взаимно заинтересуются.

Экономические планы президента: что известно

Президент хочет расширить соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, Канадой и Израилем.

В то же время, планирует подписать такое соглашение с Турцией уже в начале 2022 года.

Он также считает, что Украина должна двигаться к либерализации торговли с США, Японией и другими перспективными партнерами.

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