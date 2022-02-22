Об этом украинский глава заявил во время обращения 22 февраля. Видео с заявлениями президента опубликовал, в частности, 24 канал.
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Новые стимулы для украинцев
Зеленский рассказал, что в Украине запускается программа экономического патриотизма. Речь идет о дополнительных стимулах для локализации местного производства, а также о целевых программах поддержки отдельных отраслей.
В рамках этой программы государство должно уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и ограничение проверок. Таким образом, государство хочет привлечь средства населения в бизнес и банковскую систему.
Кроме того, власти планируют снизить НДС на бензин и дизель. А это со своей стороны уменьшит цены на заправках.
Наша цель – обретение экономической независимости, особенно в энергетике,
– подчеркнул украинский президент.
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О чем еще заявлял президент
- Глава государства объявил призыв резервистов. Ведь из-за российской угрозы следует доукомплектовать Вооруженные силы Украины. Однако потребности в общей мобилизации пока нет.
- По его словам, украинцам нужно быть сильными и не падать духом, однако "если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем".
- Кроме того, завершение в Украине войны является безальтернативным. В то же время площадка или формат дипломатических переговоров играют второстепенную роль.
- Также Зеленский сообщил, что Киев инициирует саммит постоянных лидеров Украины, Турции и Германии.
Обращение Зеленского к украинцам 22 февраля: смотрите видео