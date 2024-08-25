Относительно предателей, сбежавших из Украины: Зеленский анонсировал совещание

Президент назначил совещание относительно предателей Украины, в частности, тех, кто помогал российской агрессии или оправдывают ее, сбежал из Украины, скрываясь от ответственности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения. Также уточнил, совещание по предателям состоится 26 августа, передает 24 Канал.

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Совещание по предателям Украины

Президент подчеркнул, Украине нужны четкие ответы относительно тех лиц, кто работает против государства, – предателей, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности.

Четкая ответственность. Чтобы все эти "товарищи" получили то, на что заслуживают, хоть бы где они прятались и куда бы побежали. На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины – СБУ, МВД, ГБР,

– заявил Зеленский.

Добавил, что также будут руководители НАБУ, САП, председатель Госпогранслужбы, генеральный прокурор, представители разведки.

"Много вещей надо завтра обсудить на этой встрече и выводов сделать", – подчеркнул президент.