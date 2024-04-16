Зеленский анонсировал запрос на созыв Совета Украина – НАТО по защите неба
Источник:Владимир Зеленский
Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении. Целью Украины является достижение настоящего равенства в защите со стороны партнеров от террора.
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Защита от террора на одном уровне
По словам президента, в последние дни ходило много разговоров о разных конфликтах в Европе и на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что это разные уровни угроз, разное воздушное пространство, однако одинаковые "Шахеды" и баллистика.
Но разве жизни человеческие разные, разное разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет,
– сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина работает ежедневно ради больших возможностей в отношениях с партнерами и получения реальной помощи.
Президент также выразил благодарность всем, кто помогает, каждому и каждому, кто защищает государство, наших людей и обычную, одинаковую для всех народов справедливость.
Основные тезисы из обращения Зеленского
- Президент сообщил, что государство готовит на рассмотрение СНБО вопросы угроз безопасности из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. На подготовительном совещании были секретари СНБО, СБУ, Минцифры, Офис.
- Зеленский упомянул об авторе петиции Павле Петриченко. Младший сержант, воин 59-й отдельной мотопехотной бригады погиб 15 апреля. Президент призвал "помнить каждого такого человека, всегда поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ и свою землю, свою независимость".
- Президент также традиционно рассказал о ситуации на фронте. По словам Зеленского, задача очевидна – максимально сдерживать российские штурмы и отбивать каждый удар оккупанта.