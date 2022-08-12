Зеленский, Арестович или Притула: в КМИС сказали, кому больше всего симпатизируют украинцы

Среди государственных деятелей украинцы наиболее положительно относятся к Зеленскому. Высокие показатели народной симпатии также у Арестовича и Кличко.

Об этом 24 каналу сообщил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, показатели народной симпатии к политикам традиционно значительно ниже.

Читайте также Не время для громких заявлений, – Зеленский публично раскрывает оборонные планы Украины

Кто больше всего нравится украинцам

Паниотто рассказал, что согласно данным КМИС, президент Владимир Зеленский нравится 88% опрошенных украинцев.

По его словам, на втором месте оказался Алексей Арестович. Он нравится 65% респондентов. Приблизительно столько же опрошенных положительно относятся к Виталию Кличко, а именно – 63%.

Гендиректор КМИС отметил, что также высокий показатель народной симпатии у телеведущего и волонтера Сергея Притулы. Он нравится 62% респондентов.

Потом уже меньше Шмигаль, Подоляк, Залужный, Разумков. Традиционно к политикам отношение на уровне 18-20 %,

– сказал он.

Паниотто уточнил, что примерно такой показатель со стороны украинцев у пятого президента и народного депутата Петра Порошенко и лидера "Батькивщины", народного депутата Юлии Тимошенко. Они нравятся 20% опрошенных граждан.

Какая разница между оценкой и рейтингом

Паниотто объяснил, что есть большая разница между просто оценкой отношения украинцев к разным партиям или личностям и рейтингом.

Потому что рейтинг – это соотносительная оценка,

– подчеркнул он.

Поскольку, добавил гендиректор КМИС, неизвестно, каким будет избирательный список. Если, в частности, будет Зеленский, Арестович и еще несколько человек из команды действующего президента – это будет один рейтинг. Если, например, без Арестовича, рейтинг станет другим.

Другие опросы: что известно

Абсолютное большинство украинцев уверено, что наше государство победит в большой войне против россии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу американского Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Почти все украинцы категорически против того, чтобы разрешить россии оккупировать новые земли. Только около 10% граждан готовы к территориальным уступкам ради "мира".

С начала полномасштабной войны настроения большого числа украинцев изменились. По состоянию на конец июня почти 80% населения стали больше говорить по-украински.

Вас может заинтересовать – Forbes подсчитал, сколько стоили уничтоженные россамолеты в Крыму: смотрите видео