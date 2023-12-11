Россия всегда причастна к конфликтам в мире, в том числе и в Латинской Америке, – Зеленский

Владимир Зеленский во время своего визита в Аргентину дал интервью латиноамериканским СМИ. Он отметил, что стремится нарастить сотрудничество в латиноамериканском регионе, в том числе в сфере безопасности.

Зеленский рассчитывает на поддержку Аргентины и тесную работу по общим направлениям. Он убеждает, что он будет полезен всем, ведь руки России достают далеко.

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Партнерство Украины и Аргентины

Владимир Зеленский в интервью выразил уверенность, что Аргентина может способствовать объединению целого континента вокруг Украины и сыграть одну из ведущих ролей в имплементации Украинской формулы мира. Он хочет, чтобы новоизбранный президент помог с этим сотрудничеством.

Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг истины. Я заинтересован в саммите Украина – Латинская Америка. И тут я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы.

– отметил президент Украины.

Во время общения с Милеем он получил положительный сигнал по этому вопросу, однако на все нужно время. Украина готова сотрудничать с Аргентиной в военной, сферах безопасности, делиться опытом диджитализации. Также возможны совместные наработки в энергетике, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами.

Президент Украины отметил, что тем или иным образом Россия всегда причастна к новым мировым конфликтам. Именно поэтому вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки. Позиция президента Хавьера Милея стала ключевой причиной визита Зеленского на континент. На Аргентину в регионе смотрят как на лидера, она оказывает влияние на всю Южную Америку.

Владимир Зеленский поговорил с латиноамериканскими СМИ / Президент Украины

Визит Зеленского в Южную Америку