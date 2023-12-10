В Аргентине Зеленский встретился с лидерами стран Южной Америки
Источник:Владимир Зеленский
10 декабря глава государства прибыл в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея. В Буэнос-Айресе Зеленский провел встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.
Владимир Зеленский переговорил с лидерами стран Латинской Америки. Он призвал коллег поддержать украинскую формулу мира.
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Интересное приглашение для Парагвая
В ходе рабочего визита в Аргентину президент Украины встретился с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей. Глава государства поблагодарил Парагвай за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций. Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что Сантьяго Пенья присоединится к воплощению формулы мира.
Украинский лидер подчеркнул, что ему хотелось, чтобы как можно больше стран Латинской Америки приняли участие в следующей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоится в январе 2024 года.
Кроме того, Зеленский пригласил Сантьяго Пенью посетить нашу страну.
Обсудил с Уругваем возможность проведения саммита "Украина – Латинская Америка"
Зеленский провел переговоры с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу. Глава государства поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский высоко оценил участие представителя Уругвая в третьей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации формулы мира, а также выразил надежду на участие уругвайской стороны в четвертой встрече советников. Поу тоже пригласили с визитом в Украину.
Зеленский поздравил президента Эквадора с вступлением в должность
Приглашение в Украину получил и президент Эквадора, которого Зеленский поздравил с вступлением в должность в ноябре 2023 года.
По словам Зеленского, с президентом Даниэлем Нобоа они обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией. Также глава государства предложил приобщиться к имплементации Украинской формулы мира.
Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые поддерживают украинских людей в войне за нашу свободу и демократию,
– подчеркнул украинский лидер
Зеленский на встрече с лидерами стран Южной Америки / Фото Офис президента
Зеленский прибыл в Буэнос-Айрес: что известно
- 10 декабря в два ночи по местному времени президент Украины вместе с 46 лицами на борту приземлился в аргентинской столице.
- Известно, что Зеленский проведет встречу с новоизбранным главой Аргентины после церемонии инаугурации.
- Ранее СМИ писали, что президента Украины пригласил на мероприятие сам Хавьер Милей. Кроме того, на церемонию позвали и Путина.
- На пути в Аргентину Зеленский посетил Кабо-Верде, где встретился с премьер-министром республики Кабо-Верде. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между странами.
- Кроме того, уже находясь в Буэнос-Айресе, Зеленский поговорил по телефону с Макроном. "Следующий оборонный пакет от Франции должен усилить огневую мощь Украины", – заявил глава государства, заключая эти переговоры.