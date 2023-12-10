В Аргентине Зеленский встретился с лидерами стран Южной Америки

10 декабря глава государства прибыл в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея. В Буэнос-Айресе Зеленский провел встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Владимир Зеленский переговорил с лидерами стран Латинской Америки. Он призвал коллег поддержать украинскую формулу мира.

Смотрите также Зеленский уже прибыл в Аргентину и провел телефонные переговоры с Макроном

Интересное приглашение для Парагвая

В ходе рабочего визита в Аргентину президент Украины встретился с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей. Глава государства поблагодарил Парагвай за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций. Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что Сантьяго Пенья присоединится к воплощению формулы мира.

Украинский лидер подчеркнул, что ему хотелось, чтобы как можно больше стран Латинской Америки приняли участие в следующей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоится в январе 2024 года.

Кроме того, Зеленский пригласил Сантьяго Пенью посетить нашу страну.

Обсудил с Уругваем возможность проведения саммита "Украина – Латинская Америка"

Зеленский провел переговоры с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу. Глава государства поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский высоко оценил участие представителя Уругвая в третьей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации формулы мира, а также выразил надежду на участие уругвайской стороны в четвертой встрече советников. Поу тоже пригласили с визитом в Украину.

Зеленский поздравил президента Эквадора с вступлением в должность

Приглашение в Украину получил и президент Эквадора, которого Зеленский поздравил с вступлением в должность в ноябре 2023 года.

По словам Зеленского, с президентом Даниэлем Нобоа они обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией. Также глава государства предложил приобщиться к имплементации Украинской формулы мира.

Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые поддерживают украинских людей в войне за нашу свободу и демократию,

– подчеркнул украинский лидер

Зеленский на встрече с лидерами стран Южной Америки / Фото Офис президента

Зеленский прибыл в Буэнос-Айрес: что известно