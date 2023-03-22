Это даже сравнивать нельзя, – Фейгин о поездках Зеленского и Путина на Донбасс

Владимир Зеленский 22 марта посетил наших защитников в Бахмуте. Поездку украинского лидера даже сравнивать нельзя с "прощальным турне" Владимира Путина по оккупированным территориям Украины.

Это ведь абсолютно несравнимые вещи. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Так, глава Кремля способен только постоять возле жилого дома в оккупированном российскими захватчиками городе с так называемыми "мариупольцами". Ведь нужно еще проверить, действительно ли присутствующие там граждане Украины.

Это совершенно несравнимые вещи. Путин никогда не поедет на передовую,

– подчеркнул российский правозащитник.

По его словам, кремлевский диктатор боится не только Украину, но и своих людей. Поэтому Путин не решится отправиться на передовые позиции. Однако он не может и вовсе не поехать на оккупированные территории.

В общем, к визиту Путина в Мариуполь есть много вопросов, ведь и сам глава Кремля был "странный" и постановка.

"Я не говорю, что он там не был. Однако даже если был, то это не выглядит как поездка Зеленского на передовую к своим солдатам, с наградами и т.д. Как это было и с Северодонецком, с освобожденными Херсоном и Изюмом. Это не одно и то же", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

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Российский оппозиционный политик отметил, что для граждан страны-агрессора поездка Путина в Мариуполь ничего не изменит. Так, пропагандисты, которые "обслуживают режим" и в дальнейшем будут воспевать главу Кремля. В то же время тех, кто презирает Путина, это не впечатлит.

Фейгин подытожил, что поездка Владимира Зеленского в Бахмут является демонстрацией визита президента, которого избрала свободная страна. Взамен "турне" Путина демонстрирует, как это делают диктаторы.

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