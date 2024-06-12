У Байдена официально подтвердили встречу президентов США и Украины: где и когда она будет

Вашингтон отмечает, что поддержка Украины на саммите G7 будет безоговорочной. Также он подтверждает, что президент Байден встретится с Зеленским за одним столом.

Начнется встреча лидеров "Группы семи" 13 июня в Италии. Президент США Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский, кроме переговоров на полях саммита, примут участие в совместной пресс-конференции, о чем заявили в Белом доме.

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Подробно о саммите G7, Украине и США

Представитель администрации американского президента Джон Кирби заявил о "смелых шагах", на которые пойдет Вашингтон, чтобы показать Путину, что он не сможет переиграть Запад.

В четверг (13 июня – 24 Канал) президенты Байден и Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу мощную поддержку Украины сейчас и в будущем. После этой встречи оба лидера проведут пресс-конференцию.

Среди вопросов, что планируют затронуть в ходе диалога, – разблокирование стоимости замороженных российских активов. Белый дом анонсирует объявление новых шагов по этому вопросу.

Кирби отметил, что российские активы должны принести пользу Украине и помочь ей восстановиться после разрушений, нанесенных агрессором. Чиновник заверил, что США будут стоять с Киевом.

Мы будем продолжать увеличивать расходы для борьбы с российской военной машиной. И на этой неделе (до 16 июня – 24 Канал) мы объявим о новом мощном наборе санкций и экспортного контроля.

По словам представителя Белого дома, в Италии во время саммита G7 страны будут объединены как никогда. Продлится мероприятие два дня – до 15 июня – в роскошном отеле Borgo Egnazia у побережья Адриатического моря.

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Ранее Офис Президента Украины подтверждал, что Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи". С Джо Байденом украинский лидер будет обсуждать:

усиление оборонной помощи;

формирование коалиции западных союзников;

ускорение прибытия самолетов F-16;

усиление украинской ПВО.

Всего в мероприятии примут участие лидеры не менее 15 стран. Кроме того, будут присутствовать представители различных международных институтов. Не обойдется и без Папы Римского, который часто попадал в скандалы из-за заявлений о мире.