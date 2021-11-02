Зеленский с Байденом в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Глазго, где проходит саммит ООН по вопросам климата. Лидеры стран затронули тему Донбасса.
Как сообщил Владимир Зеленский в соцсетях, он обсудил с Байденом ситуацию безопасности на Донбассе.
К теме Экономическое и военное сотрудничество: Зеленский в Глазго пообщался с мировыми лидерами
США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине,
– заметил Зеленский.
Ранее Зеленский встретился с Меркель и Трюдо
В рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата Зеленский пообщался с президентами и премьер-министрами и других стран. Главными темами переговоров были экономическое сотрудничество, военная помощь и глобальные и региональные вызовы.
В частности, с Ангелой Меркель президент Украины обсудил тоже ситуацию на Донбассе, а также политический кризис в Европе. С канадским премьером Джастином Трюдо подняли вопрос упрощения условий поездок украинцев в Канаду.
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С главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном Зеленский коснулся вопросов двустороннего взаимодействия и военно-оборонного сотрудничества.
С какими еще лидерами стран встретился в Глазго президент Украины:
- премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом,
- главой правительства Швеции Стефаном Левеном,
- премьером Грузии Иракли Гарибашвили,
- главой правительства Люксембурга Ксавье Бетелем,
- канцлером Австрии Александром Шалленбергом,
- президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Зеленский выступил на саммите ООН относительно климата и вспомнил о Донбассе
Во время своего выступления на конференции президент Украины вспомнил и вопросы Донбасса. Он подчеркнул, "чтобы преодолевать глобальное потепление, необходимо "глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие".
Глава государства отметил, что мир получил две экологические бомбы в центре Европы – оккупированный Крым и часть Донбасса.
Текст публикации президента Зеленского:
Во время беседы с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине