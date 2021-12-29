Зеленский с Блинкеном обсудили урегулирование ситуации на Донбассе

29 декабря 2021 , 19:34
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Источник:

Государственный департамент США

Владимир Зеленский 29 декабря провел переговоры с Энтони Блинкеном. Они обсудили усилия относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс.

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Госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня (29 декабря – 24 канал) с Президентом Украины Владимиром Зеленским,
– отметил спикер.

По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях наращивания военных сил России на границах нашего государства.

Кроме этого, стороны обсудили:

  • усилия по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины;
  • будущие дипломатические отношения с Россией.
Обратите внимание! На своей странице в твиттере Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать консультации с Украиной и НАТО касаемо сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Войска России на границе Украины

  • Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.
  • Там отметили, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются свыше 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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Автор: Олег Васьків