Жесткие меры безопасности и поддержка украинцев Зеленского: эксклюзивный репортаж из Брюсселя

Президент Украины Владимир Зеленский утром 9 февраля прибыл в Брюссель. В столице Евросоюза сразу же ужесточили меры безопасности, перекрыв движение по всему участку до Европарламента.

Корреспондентка 24 Канала София Назаренко рассказала, как украинцы в Брюсселе поддержали Владимира Зеленского во время его визита.

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Меры безопасности значительно усилили

Именно в здании Европарламента и выступал украинский лидер. Владимир Зеленский поблагодарил страны ЕС за поддержку и внимание к Украине и подчеркнул, что сейчас идет борьба за Европу.

Известно, что стражи порядка Брюсселя перешли в усиленный режим работы. Они перекрыли территорию вокруг Европарламента, установив ежи и натянув колючую проволоку. Также небо патрулировали вертолет и дроны.

В Брюсселе перекрыли движение по всему участку до Европарламента / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Как украинцы поддерживают Зеленского в Брюсселе

Украинская диаспора, а также временные переселенцы, выгнанные Россией из своих домов, устроили акцию в поддержку украинского президента. Цель участников – привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине и сделать так, чтобы "даже самый глухой услышал, а слепой увидел, что такое Россия".



Украинцы в Брюсселе / Фото Софии Назаренко для 24 Канала



Украинцы хотят привлечь внимание мира к войне / Фото Софии Назаренко для 24 Канала



Люди собрались, чтобы поддержать Зеленского / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Активистка Лариса Дощак отметила, что она и другие украинцы собрались на акцию, чтобы поддержать своего президента.

Мы волнуемся за нашу страну, за наших ребят, которые воюют. Мы как можем им отсюда помогаем. У меня есть такая надежда, что сегодня Зеленскому удастся договориться о тяжелом оружии. Я надеюсь, что ему все удастся,

– подчеркнула она.

Член совета директоров Promote Ukraine Василий Кушмунс также выразил надежду, что украинскому лидеру удастся договориться о помощи для Украины. Другие участники акции отметили, что Владимиру Зеленскому даже не требуется дополнительной поддержки сегодня, ведь он и так очень мотивированный человек.

Интересная песня во время акции в поддержку Зеленского: смотрите видео

Украинцы поддерживают Зеленского в Брюсселе / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Визит Зеленского в Брюссель: главное