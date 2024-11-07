Украина нуждается в оружии, а не в переговорах, – Зеленский о новой эскалации со стороны России

Президент Владимир Зеленский назвал привлечение Россией северокорейских войск к войне против Украины существенной эскалацией. По его мнению, страна нуждается не в дипломатической поддержке, а в большем количестве оружия для эффективной защиты.

Об этом он заявил во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября, сообщает 24 Канал. Президент также призвал международных партнеров использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

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"Мир через силу" – единственный путь

Зеленский отметил, что Украина защищается не от слов России, а от реальных нападений, поэтому нуждается именно в оружии, а не в переговорах.

Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже,

– подчеркнул он.

Зеленский в очередной раз отметил,, что концепция "мир через силу" остается эффективной. Он подчеркнул, что Россию можно остановить только давлением и силой, поскольку глава Кремля, по его словам, не изменится и продолжит агрессивную политику.

К тому же президент обратился к европейским лидерам с призывом найти механизм, который позволил бы направить замороженные активы России на поддержку Украины.

Он также отметил, что нужно ограничить возможности Москвы получать доходы от продажи нефти и обходить санкции.

Счет за эту войну надо выставлять России, а не Украине. Любая страна, уважающая международное право, должна понимать: хищники всегда будут требовать все большей добычи,

– заявил Зеленский.

Украина берет пример с Финляндии и Швеции

Президент также отметил, что российская агрессия показала, насколько нейтралитет становится слабой позицией, особенно для стран, расположенных близко к России. Он привел пример быстрого присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, что подтверждает стремление европейских стран гарантировать себе безопасность через Альянс.

Зеленский в очередной раз призвал участников саммита объединиться для защиты общих интересов европейских народов. Он подчеркнул, что только совместные действия всех стран помогут достичь мира и остановить агрессию.

К слову, президент Владимир Зеленский посетил Венгрию для участия в в саммите Европейского политического сообщества, что является его первым визитом в Будапешт с начала полномасштабного вторжения России.

В визите Зеленского в Венгрию видят оптимистический сигнал для решения конфликтных вопросов через активный диалог.

К тому же, Михаил Подоляк подчеркнул важность визита для двусторонних отношений и стратегических коммуникаций между Украиной и Венгрией.