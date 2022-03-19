Зеленский дал Героя Украины защитникам Мариуполя

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военным, которые управляют силами, защищающими Мариуполь. Говорится о Владимире Баранюке и Денисе Прокопенко.

Об этом глава государства сообщил во время обращения к нации в ночь на 19 марта, пишет 24 канал.

Читайте также Потери будут такие – не хватит поколений, чтобы подняться

За мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя Владимир Зеленский решил присвоить звание Героя Украины:

полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты;

майору Прокопенко Денису Геннадиевичу, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов".

Президент также выразил благодарность каждому защитнику героического города, который переживает величайшее испытание в своей истории, в истории Украины.

Зеленский дал героя Украины двум военным: смотрите видео