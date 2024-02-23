В нескольких километрах от тяжелых боев: главные заявления из интервью Зеленского для Fox News
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Он пообщался с журналистом Бретом Байером вблизи линии фронта.
Во время разговора он сделал ряд важных заявлений, которые касались различных вопросов. О главных из них – читайте в тексте 24 Канала.
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Зеленский отметил, что мы делаем все возможное, чтобы она закончилась. По его словам, мир не очень готов к поражению Путина и боится изменений в России. Однако президент подчеркнул, что он перешел все "красные линии". Владимир Зеленский прокомментировал то, что Авдеевка перешла под контроль оккупантов. По его словам, важно понимать, какой смысл вкладывается в слово "контроль", ведь россияне просто уничтожили населенный пункт. Их стратегия заключается в том, чтобы сравнивать все с землей, а потом идти дальше, Зеленский считает, что если украинцы вернутся, экономика поднимется. Кроме того, появятся рабочие места. По его словам, это означает, что мы будем сильнее и сможем давить на Россию. Президент указал на то, что Украина придерживалась европейских реформ в борьбе с коррупцией. Он отметил, что внедрять новые антикоррупционные реформы во время войны сложно. По словам украинского лидера, без помощи Запада наше государство не сможет обеспечить свою способность обороняться и укрепить свою экономику достаточно для того, чтобы увеличить собственное производство оружия. Он отметил, что Украине нужно оружие дальнего действия, дальнобойные ракеты и артиллерия. Таким образом Запад может обеспечить украинцам определенную безопасность. Зеленский считает, что россияне могут отстранить действующего президента России Владмира Путина от власти, однако это займет время. По его словам, это может сработать, если с ростом потерь люди начнут идти против войны. Президент Украины заявил, что смена военного руководства ВСУ и увольнение Залужного – это перезагрузка, перестройка и обновление менеджмента командования. Однако перестановки в руководстве не означают, что будет меняться и курс действий. В то же время президент Украины отметил, что Валерий Залужный – Герой в любом случае. Зеленский объяснил, что вручил ему награду, потому что он защищал нашу страну и нацию. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей, Зеленский отметил, что речь идет о десятках тысяч смертей. По его словам, соотношение составляет один к пяти, то есть на одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат. Во время интервью президент Украины назвал Путина "неадекватной личностью", которая представляет мировую угрозу. Он хочет уничтожить НАТО, это его цель. Война завершится тогда, когда мир поймет, какой угрозой является Путин, Зеленский заявил, что не имеет более двух часов для того, чтобы прослушать интервью Путина у Такера, "разговор с убийцей". Украинский лидер прокомментировал ситуацию в Черном море. Он сказал, что в 2024 году наше государство продолжит свою успешную историю в Черном море. Он не захотел вдаваться в детали, однако анонсировал несколько "сюрпризов" для оккупантов. Владимир Зеленский отметил, что Украина выживет без поддержки Конгресса, однако говорится не обо всех из нас. Он отметил, что цена помощи сейчас меньше, чем будет, если Путин достигнет успеха в Украине. По словам президента Украины, если бы Трамп приехал в Украину, он бы увидел все собственными глазами и услышал собственными ушами. Я рад приветствовать здесь любого из кандидатов в президенты, любого, кто является лидером мнений. Хочу, чтобы они увидели, что означает война, кто начал эту войну, В то же время он отметил, что не обязательно ехать на фронт, ведь достаточно пообщаться с людьми. Украинский лидер сказал, что никто не отменял выборы. Согласно закону, который приняли еще до него, во время военного положения нельзя проводить выборы. В то же время он убежден, что имеет наибольшую поддержку людей, поэтому если бы выборы состоялись, то выбрали бы его. По словам Зеленского, это показывает, что не стоит говорить, что он пытается удержаться при власти. По его словам, он потерял интерес после пятого. Были попытки, особенно в начале войны. Мне рассказывала разведка. Но сейчас это не то, что меня волнует, Он отметил, что деоккупировать наши территории в границах 1991 года только военным путем трудно. По словам Зеленского, это займет очень много времени и грозит потерей многих людей. Он убежден, что разумнее добиться деоккупации дипломатическим путем, однако для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции. Владимир Зеленский сказал, что позиции России слабеют тогда, когда начинаются потери, поэтому нужно показать им, как много они теряют. Президент Украины отметил, что верит только в юридические договоренности, также в двусторонние соглашения по безопасности, которые предусматривают санкции и оружие. Он также отметил, что верит в то, что стать членом НАТО важно для Украины ради ее выживания. Но, честно говоря, верю больше всего в то, что только украинские Вооруженные Силы способны нас защитить,
Несправедливо спрашивать украинцев, когда закончится война
Стратегия России – сравнивать все с землей
– отметил президент.
Президент о возвращении украинцев из-за границы
Все чисто, – Зеленский о коррупции в Украине
Зеленский о потребности в оружии
Путина могут отстранить
Зеленский ответил, почему уволил Залужного
– сказал украинский лидер.
Президент прокомментировал потери ВСУ
Путин представляет угрозу
– подчеркнул он.
У президента нет времени на просмотр интервью Путина
Зеленский о "сюрпризах" в Черном море
Не все переживут отсутствие помощи от США
Зеленский пригласил кандидатов в президенты США в Украину
– сказал Владимир Зеленский.
Выборы не отменяли
Зеленский прокомментировал покушения на свою жизнь
– объяснил президент.
Президент высказался о декокупации территорий
Зеленский верит в юридические договоренности
– подытожил он.
Зеленский отметил, что мы делаем все возможное, чтобы она закончилась.
По его словам, мир не очень готов к поражению Путина и боится изменений в России. Однако президент подчеркнул, что он перешел все "красные линии".
Владимир Зеленский прокомментировал то, что Авдеевка перешла под контроль оккупантов. По его словам, важно понимать, какой смысл вкладывается в слово "контроль", ведь россияне просто уничтожили населенный пункт.
Их стратегия заключается в том, чтобы сравнивать все с землей, а потом идти дальше,
Зеленский считает, что если украинцы вернутся, экономика поднимется. Кроме того, появятся рабочие места.
По его словам, это означает, что мы будем сильнее и сможем давить на Россию.
Президент указал на то, что Украина придерживалась европейских реформ в борьбе с коррупцией.
Он отметил, что внедрять новые антикоррупционные реформы во время войны сложно.
По словам украинского лидера, без помощи Запада наше государство не сможет обеспечить свою способность обороняться и укрепить свою экономику достаточно для того, чтобы увеличить собственное производство оружия. Он отметил, что Украине нужно оружие дальнего действия, дальнобойные ракеты и артиллерия.
Таким образом Запад может обеспечить украинцам определенную безопасность.
Зеленский считает, что россияне могут отстранить действующего президента России Владмира Путина от власти, однако это займет время.
По его словам, это может сработать, если с ростом потерь люди начнут идти против войны.
Президент Украины заявил, что смена военного руководства ВСУ и увольнение Залужного – это перезагрузка, перестройка и обновление менеджмента командования. Однако перестановки в руководстве не означают, что будет меняться и курс действий.
В то же время президент Украины отметил, что Валерий Залужный – Герой в любом случае. Зеленский объяснил, что вручил ему награду, потому что он защищал нашу страну и нацию.
У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей,
Зеленский отметил, что речь идет о десятках тысяч смертей.
По его словам, соотношение составляет один к пяти, то есть на одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат.
Во время интервью президент Украины назвал Путина "неадекватной личностью", которая представляет мировую угрозу.
Он хочет уничтожить НАТО, это его цель. Война завершится тогда, когда мир поймет, какой угрозой является Путин,
Зеленский заявил, что не имеет более двух часов для того, чтобы прослушать интервью Путина у Такера, "разговор с убийцей".
Украинский лидер прокомментировал ситуацию в Черном море.
Он сказал, что в 2024 году наше государство продолжит свою успешную историю в Черном море.
Он не захотел вдаваться в детали, однако анонсировал несколько "сюрпризов" для оккупантов.
Владимир Зеленский отметил, что Украина выживет без поддержки Конгресса, однако говорится не обо всех из нас.
Он отметил, что цена помощи сейчас меньше, чем будет, если Путин достигнет успеха в Украине.
По словам президента Украины, если бы Трамп приехал в Украину, он бы увидел все собственными глазами и услышал собственными ушами.
Я рад приветствовать здесь любого из кандидатов в президенты, любого, кто является лидером мнений. Хочу, чтобы они увидели, что означает война, кто начал эту войну,
В то же время он отметил, что не обязательно ехать на фронт, ведь достаточно пообщаться с людьми.
Украинский лидер сказал, что никто не отменял выборы. Согласно закону, который приняли еще до него, во время военного положения нельзя проводить выборы.
В то же время он убежден, что имеет наибольшую поддержку людей, поэтому если бы выборы состоялись, то выбрали бы его.
По словам Зеленского, это показывает, что не стоит говорить, что он пытается удержаться при власти.
По его словам, он потерял интерес после пятого.
Были попытки, особенно в начале войны. Мне рассказывала разведка. Но сейчас это не то, что меня волнует,
Он отметил, что деоккупировать наши территории в границах 1991 года только военным путем трудно. По словам Зеленского, это займет очень много времени и грозит потерей многих людей.
Он убежден, что разумнее добиться деоккупации дипломатическим путем, однако для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции.
Владимир Зеленский сказал, что позиции России слабеют тогда, когда начинаются потери, поэтому нужно показать им, как много они теряют.
Президент Украины отметил, что верит только в юридические договоренности, также в двусторонние соглашения по безопасности, которые предусматривают санкции и оружие.
Он также отметил, что верит в то, что стать членом НАТО важно для Украины ради ее выживания.
Но, честно говоря, верю больше всего в то, что только украинские Вооруженные Силы способны нас защитить,