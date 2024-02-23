В нескольких километрах от тяжелых боев: главные заявления из интервью Зеленского для Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Он пообщался с журналистом Бретом Байером вблизи линии фронта.

Во время разговора он сделал ряд важных заявлений, которые касались различных вопросов. О главных из них – читайте в тексте 24 Канала.

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