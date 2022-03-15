Зеленский дал шанс российским военным: президент предлагает им сдаться
Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских военных сдаваться ВСУ и другим оборонным силам. Так оккупанты получат шанс выжить.
Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения примерно в полночь 15 марта. По его словам, о минорных настроениях россиян украинцы уже давно знают, сообщает 24 канал.
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"Мы знаем, кто вы такие"
Президент отметил: украинцы слышат в перехватах разговоров оккупантов, что они на самом деле думают об этой войне, об этом позоре и о своем государстве.
По его словам, речь идет как о разговорах друг с другом, так и звонках домой родным.
"Мы слышим все это. Мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие", – подчеркнул президент.
Зеленский предложил захватчикам выбор
Зеленский отметил, что от имени своего народа Украина дает оккупантам шанс – шанс выжить, если они сдадутся в плен украинским силам.
Мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми, – достойно. Так, как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте,
– подчеркнул он.
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Добавим, что за 19 дней войны в Украине погибло почти 13 тысяч россиян и это количество неуклонно растет. В то же время украинские бойцы уничтожили кучу вражеской техники – от авиации до противоракетных комплексов.
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