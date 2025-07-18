Зеленский дал срочное поручение Шмыгалю на новой должности: о чем говорится

Новый министр обороны Денис Шмыгаль доложил президенту. Зеленский привел детали разговора с ним.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Какое поручение дал Зеленский Шмыгалю?

По словам Зеленского, продолжается аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. Речь о дронах и особенно дронах-перехватчиках.

Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронов, которые нужны нашим Силам обороны Украины. Также обсудили обеспечение дипстрайков – частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость,

– написал лидер государства.