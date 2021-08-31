Зеленский с директором NASA обсудили космические проекты, к которым может присоединиться Украина

Владимир Зеленский 31 августа встретился в США с директором NASA. Он пригласил Билла Нельсона посетить Украину.

Политик обсудил с Биллом Нельсоном космические проекты, к которым может присоединиться Украина. Это произошло во время рабочей поездки президента Украины в США.

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Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями,

– заявил Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в США

30 августа Владимир Зеленский возглавил украинскую делегацию в США.

Президент посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Госдеп и Всемирный банк. Кроме того, он отправится в Чикаго, чтобы встретиться с украинской диаспорой.

Встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 1 сентября. Разговор политиков будет состоять из 3 блоков: российская агрессия, энергетическая безопасность и реформы.

Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом в Украину!

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