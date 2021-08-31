Зеленский с директором NASA обсудили космические проекты, к которым может присоединиться Украина
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 31 августа встретился в США с директором NASA. Он пригласил Билла Нельсона посетить Украину.
Политик обсудил с Биллом Нельсоном космические проекты, к которым может присоединиться Украина. Это произошло во время рабочей поездки президента Украины в США.
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Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями,
– заявил Зеленский.
Что известно о визите Зеленского в США
- 30 августа Владимир Зеленский возглавил украинскую делегацию в США.
- Президент посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Госдеп и Всемирный банк. Кроме того, он отправится в Чикаго, чтобы встретиться с украинской диаспорой.
- Встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 1 сентября. Разговор политиков будет состоять из 3 блоков: российская агрессия, энергетическая безопасность и реформы.
Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:
Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом в Украину!
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