Зеленский с директором NASA обсудили космические проекты, к которым может присоединиться Украина

31 августа 2021 , 20:20
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский 31 августа встретился в США с директором NASA. Он пригласил Билла Нельсона посетить Украину.

Политик обсудил с Биллом Нельсоном космические проекты, к которым может присоединиться Украина. Это произошло во время рабочей поездки президента Украины в США.

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Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями,
– заявил Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в США

Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом в Украину!

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Автор: Софія Мінджоса