Об этом пишет издание Politico.

Почему у Зеленского возникли проблемы с назначением посла Украины в США?

Изначально глава государства планировал отправить в Вашингтон бывшего премьер-министра Юлию Свириденко. Однако она отклонила это предложение, что осложнило процесс поиска подходящего специалиста.

Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в Соединенных Штатах,

– отмечал президент в конце июля.

Он подчеркивал, что ищет кандидата с максимально высоким уровнем квалификации, соответствующим статусу вице-премьер-министра, министра или главы правительства.

После отказа Свириденко подобрать достойную кандидатуру оказалось крайне сложно. Собеседники издания Politico утверждают, что претендентов отпугивают специфические условия работы и необходимость общаться с непредсказуемой администрацией президента США Дональда Трампа.

Бывшая вице-премьер-министр и действующий народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, что влиятельные украинские деятели избегают этого назначения. Они опасаются, что на этой должности им не хватит свободы действий для достижения эффективных результатов.

Со своей стороны, бывший украинский дипломат отметил, что желающие возглавить посольство все же есть. "Конечно, есть люди, которые хотят эту работу, но нет никого, кто бы действительно соответствовал требованиям", – подчеркнул он.

Какие риски создает для Украины отсутствие посла?

Журналисты Politico обращают внимание, что длительная задержка с назначением посла может обернуться серьезными проблемами для Киева. Именно сейчас в Вашингтоне принимаются ключевые решения о предоставлении вооружения, систем противовоздушной обороны, обмене разведданными и формировании возможных условий для мирных переговоров.

Народный депутат Ярослав Юрчишин высказал предположение, что Владимир Зеленский может отложить назначение нового дипломатического представителя до завершения промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Трудно судить, кто лучше всего впишется в политический ландшафт, пока эти выборы не состоятся,

– резюмировал политик.

Напомним, в начале августа Владимир Зеленский принял решение об отставке Ольги Стефанишиной с поста посла Украины в США.

Впоследствии стало известно, что бывшая посол получила подозрение от правоохранительных органов. Ей инкриминируют незаконное обогащение на сумму более 13,9 миллиона гривен, а также внесение недостоверных данных в имущественную декларацию.