Заявление прокурора САП в суде цитирует hromadske.

В чем подозревают Стефанишину?

По данным следствия, первый эпизод касается незаконного обогащения на сумму 13,9 миллиона гривен.

В июне – июле 2024 года Ольга Стефанишина поручила своей близкой подруге купить две квартиры в элитном столичном жилом комплексе "Файна Таун". Они обошлись в 6,9 миллиона гривен. Еще 100 тысяч долларов наличными экс-депутат выделила на ремонт.

Прокуроры утверждают, что именно Стефанишина фактически владела этим жильем и распоряжалась им, в частности давала указания по оплате коммунальных услуг.

Помимо недвижимости, правоохранители говорят и о других расходах, которые, по их мнению, не подтверждаются доходами. Это, в частности, наличные средства на лечение родственников, покупку авиабилетов и аренду еще одной квартиры на улице Ярославов Вал в Киеве.

Прокурор отметил, что расходы на авиабилеты членам Кабмина компенсировали. Однако, по его словам, эти средства поступали на банковскую карту, а наличные с нее не снимались в течение полутора лет. Он также обратил внимание, что при официальных доходах в 3,7 миллиона гривен расходы с карты составили 4,3 миллиона гривен.

Два других эпизода подозрения касаются умышленного недекларирования имущества.

По данным САП, в декларацию бывшей дипломатки не был внесен автомобиль марки "Мерседес", которым она регулярно пользовалась с 2021 года до назначения на дипломатическую должность в США.

Также, по мнению следствия, в официальных отчетах не был указан факт проживания и пользования квартирой родителей в ЖК "Львовская площадь". Стоимость этого жилья оценивается в 3 миллиона гривен.

Что говорит защита Стефанишиной?

Сторона защиты все обвинения отвергает. Адвокат Стефанишиной заявил, что у следствия нет прямых доказательств того, что его клиентка поручала подруге Татьяне покупать недвижимость в "Файна Таун".

По словам защитника, подруга Стефанишиной долгое время работала на руководящих должностях в различных коммерческих компаниях и имела легальные доходы, достаточные для того, чтобы самостоятельно купить две квартиры. Переписку между женщинами по поводу ремонта адвокат объяснил их близкими дружескими отношениями.

Что касается пользования родительской квартирой, защита также настаивает на отсутствии доказательств и утверждает, что подозреваемая декларировала это жилье в другой отчетный период.

Обвинения в сокрытии "Мерседеса" адвокаты называют безосновательными: по закону транспортное средство подлежит декларированию, если им пользуются более полугода, тогда как Стефанишина, по версии защиты, ездила на нем всего 15 дней.

Что было известно ранее?

Ранее сообщалось, что 5 августа НАБУ и САП официально вручили Ольге Стефанишиной подозрение.

Обвинение просило избрать ей меру пресечения в виде залога в размере более 15 миллионов гривен, аргументируя это дипломатическими паспортами и обширными связями за рубежом.

Во время заседания экс-дипломатка не сдержала слез и заявила, что не располагает такими средствами, а уплата подобной суммы лишит ее семью средств к существованию.

Суд тогда перенес избрание меры пресечения на 6 августа.

На днях Ольгу Стефанишину уволили от должности посла Украины в США. Еще в начале июля СМИ сообщали, что она сама попросила завершить дипломатическую службу по личным обстоятельствам.