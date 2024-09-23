Продолжается серьезная работа: как в США могут воспринять план победы Зеленского

Украинская власть в ближайшее время должна представить свой план победы в Соединенных Штатах Америки. Крайне важно как его воспримут в администрации Джо Байдена.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что план победы Зеленского, вероятно, уже был представлен команде президента США. По его мнению, абсолютно нормально, если Украина заранее сделала это.

Смотрите также План засекречен: у Зеленского опровергли статью The Times о пунктах плана победы Украины

Как в США воспримут план Зеленского

Игорь Рейтерович предположил, что с документом, который президент Украины должен представить в США, уже ознакомился Энтони Блинкен и некоторые другие представители администрации Белого дома.

У Байдена уже понимают, о чем этот план и как в США на него будут реагировать. Я думаю, когда его презентуют, то мы (Украина – 24 Канал) получим разрешение на использование оружия по России,

– сказал политолог.

Он отметил, что, возможно, будут определенные нюансы, в частности разрешение предоставят не публично и оно будет касаться только определенных видов оружия, которое Украина получает от партнеров.

Также может быть очень детализированный список целей, по которым разрешено осуществлять удары.

Маловероятно, что Байден не утвердит план, который представит Зеленский, но его в процессе обсуждения могут изменить. Судя по всему продолжается серьезная работа и, наверняка, мы получим финальный план с определенными модификациями,

– высказался Рейтерович.

Политолог добавил, если и будут изменения, то они должны соответствовать украинским национальным интересам.