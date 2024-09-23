Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що план перемоги Зеленського, ймовірно, уже було презентовано команді президента США. На його думку, абсолютно нормально, якщо Україна заздалегідь зробила це.

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Як у США сприймуть план Зеленського

Ігор Рейтерович припустив, що із документом, який президент України має представити у США, уже ознайомився Ентоні Блінкен та деякі інші представники адміністрації Білого дому.

У Байдена вже розуміють, про що цей план та як у США на нього будуть реагувати. Я думаю, коли його презентують, то ми (Україна – 24 Канал) отримаємо дозвіл на використання зброї по Росії,

– сказав політолог.

Він зазначив, що, можливо, будуть певні нюанси, зокрема дозвіл нададуть не публічно і він стосуватиметься лише певних видів зброї, яку Україна отримує від партнерів.

Також може бути дуже деталізований список цілей, по яких дозволено здійснювати удари.

Малоймовірно, що Байден не утвердить план, який представить Зеленський, але його в процесі обговорення можуть змінити. Судячи з усього триває серйозна робота і, напевно, ми отримаємо фінальний план з певними модифікаціями,

– висловився Рейтерович.

Політолог додав, якщо і будуть зміни, то вони мають відповідати українським національним інтересам.