Посольство опровергли информацию, что Зеленский досрочно покинул Германию из-за наступления России
- Посольство Украины в Германии опровергло информацию о досрочном возвращении Зеленского из-за угрозы российского наступления.
- Причина досрочного возвращения Зеленского в Украину не была раскрыта диппредставительством.
Посольство Украины в Германии опровергло информацию, что президент Владимир Зеленский якобы досрочно завершил визит в ФРГ из-за угрозы российского наступления на Сумскую область. Однако причину такого решения в диппредставительстве не назвали.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посольства Украины в Германии.
Смотрите также Военные опровергли слухи о том, что Россия перебрасывает 50-тысячную группировку для наступления
Почему Зеленский раньше вернулся из Германии
В посольстве назвали ложными сообщения СМИ о якобы досрочном возвращении Зеленского в Украину из-за угрозы наступления на Сумскую область.
Сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отменить свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене, якобы из-за неизбежного наступления России, не соответствуют действительности. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в успешный сегодняшний визит (28 мая – 24 Канал). Мы особенно благодарны полиции и всем органам безопасности. Мы также хотели бы поблагодарить всех берлинцев за их понимание и терпение,
– говорится в сообщении.
В то же время в диппредставительстве не уточнили, что на самом деле стало причиной досрочного возвращения президента в Украину.