Зеленский, Дуда и Науседа встретились во Львове и подписали декларацию Люблинского треугольника

Владимир Зеленский во время визита во Львов встретился с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали важную совместную декларацию Люблинского треугольника.

Это произошло 11 января, сообщает 24 Канал. Известно, что президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину.

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Что подписали президенты Украины, Польши и Литвы

В ходе встречи во Львове президенты провели переговоры и подписали важный документ – Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

По результатам переговоров заключили совместную декларацию, в которой отразили ключевые вопросы – политические, гуманитарные выводы этой встречи,

– заявил Владимир Зеленский.

‹Лидеры стран также обсудили ситуацию в Украине, в частности – оборонную помощь и реализацию "формулы мира".

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Кроме того, по словам президента, страны готовятся к переговорам о членстве Украины в ЕС. В этом отношении полная поддержка Польши и Литвы.

Зеленский, Дуда и Науседа подписали декларацию Люблинского треугольника: смотрите видео

Какие заявления сделали лидеры Польши и Литвы

Анджей Дуда заявил, что поляки знают, что такое российская оккупация, потому его страна поддерживала и будет поддерживать Украину.