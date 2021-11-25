Зеленский и Дуда обсудили угрозы для безопасности Украины и Польши: о чем договорились

25 ноября 2021 , 09:42
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский и Анджей Дуда в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Лидеры Украины и Польши констатировали гибридную атаку. Чтобы должным образом среагировать на нее, необходимо совместное взаимодействие.

Зеленский также рассказал польскому коллеге о ситуации на Востоке Украины. Также украинский лидер охарактеризовал шаги, которые его страна осуществляет для активизации работы всех переговорных форматов. Их целью является достижение мира.

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Президент Зеленский также подчеркнул: необходимо сохранить санкционное давление на Россию со стороны международного сообщества.

Политики обсудили "Северный поток-2"

Значительное внимание в разговоре уделили "Северному потоку-2". В частности, обсудили координации позиций сторон по противодействию скандальному проекту.

И Зеленский и Дуда оценили "Северный поток – 2" как угрозу безопасности для всей Европы.

Это – стратегическое оружие в руках России,
 –  подчеркнул Зеленский.

Дуда обратился к полякам

  • В обращении к народу польский лидер заявил, что страна стала жертвой гибридной войны КГБ Беларуси.
  • День независимости Польши Дуда отметил на границе Беларуси и Польши. Туда президент прибыл, чтобы поддержать военных.
  • По словам Дуды, мигранты с Ближнего Востока грубо используют диктатуру, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе в целом.
  • Дуда рассказал, что постоянно контактирует с партнерами из Евросоюза и НАТО. Они уверяют Польшу в своей поддержке.
Автор: Мар'яна Бекало