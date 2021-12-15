Зеленский едет в Брюссель: там стартует саммит Восточного партнерства
15 декабря 2021 , 09:53Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Саммит Восточного партнерства стартует в Брюсселе 15 декабря. Туда прибудет и Владимир Зеленский. Президент проведет ряд встреч с руководством Евросоюза и НАТО.
О рабочем визите главы государства в Бельгию сообщает Офис Президента. Зеленский 15 – 16 декабря посетит Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.
Важно Украина, Грузия, Литва и Польша приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства
Участники саммита Восточного партнерства
Кроме украинского лидера, в мероприятии также примут участие
- президент Европейского совета Шарль Мишель,
- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,
- лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства (входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина и ЕС).
Зеленский проведет несколько встреч
В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч
- с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров,
- руководством Европейского союза,
- генеральным секретарем НАТО.
Совместная декларация Украины, Литвы, Грузии и Польши перед саммитом
- Делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства.
- В заявлении говорится, что Восточное партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами восточной Европы.
- Но перед странами стоят новые вызовы, с которыми необходимо справиться, чтобы формат продолжал эффективно выполнять свои задачи.
Кстати – У Украины заканчивается терпение в отношении вступления в ЕС: смотрите видео