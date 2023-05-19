Впервые с начала войны: Зеленский может встретиться с премьером Индии – СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с Владимиром Зеленским. Их встреча должна укрепить дружеские отношения между Индией и Украиной.

Известно, что политики могут встретиться на саммите G7. Это будет первая личная встреча двух лидеров с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Встреча политиков позволяет обсудить важные вопросы и укрепить дружеские отношения между Индией и Украиной. По информации издания, в начале текущего года заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова посетила Нью-Дели, где она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.

Какие отношения Индии и России