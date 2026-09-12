Об этом Зеленский заявил в интервью канадской общественной телерадиокомпании Суспи льне CBC.

Что сказал президент о планах Путина?

Главная угроза заключается в том, что Россия по-прежнему преследует максималистские цели в отношении Украины. По его мнению, Владимир Путин не откажется от намерений установить контроль над всей украинской территорией.

Путин хочет захватить всю Украину. И он сделает это, если мы не будем сильными, мир будет стоять в стороне, и у нас не будет гарантий безопасности,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо иметь уверенность в том, что после завершения нынешней войны Россия не сможет снова напасть. Именно поэтому вопрос гарантий безопасности является одним из ключевых для Украины. Они, в частности, должны гарантировать, что Россия не сможет воспользоваться перерывом после завершения боевых действий для подготовки новой агрессии.

В то же время украинский президент заявил, что готов к прямым переговорам с российским лидером, если это поможет приблизить окончание войны.

Зеленский признал, что не желает лично встречаться с Путиным, поскольку считает его врагом Украины. Однако, по его словам, он готов сесть с ним за стол переговоров ради конкретного результата.

Я нормально отношусь к тому, чтобы сесть с ним за стол переговоров. Не то чтобы я этого хотел, ведь лучше сидеть с семьей, ведь он – враг. Зачем разговаривать с врагом? Ради результата, который может приблизить нас к миру,

– подчеркнул он.

Президент также отметил, что победа над Россией на поле боя обходится чрезвычайно дорого. По его словам, наступательные операции неизбежно сопровождаются гибелью людей, поэтому говорить о такой цене в XXI веке особенно трудно.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ответить на российские удары по энергетической инфраструктуре, если Россия зимой будет пытаться вызвать блэкауты. По его словам, ВСУ научились находить возможности для достойного ответа на российские атаки.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не стремится создавать гуманитарные катастрофы, подобные тем, которые устраивает Россия. Зеленский также отметил, что дипломатические переговоры остаются альтернативой взаимным ударам, если Москва будет готова двигаться к завершению войны.

Среди возможных первых шагов он назвал полное разблокирование Черного моря и энергетическое перемирие для защиты соответствующей инфраструктуры.