Про це Зеленський сказав в інтерв'ю канадському суспільному мовнику CBC.

Що сказав президент про плани Путіна?

Головна загроза полягає у збереженні Росією максималістських цілей щодо України. На його думку, Володимир Путін не відмовиться від намірів встановити контроль над усією українською територією.

Путін хоче захопити усю Україну. Й він зробить це, якщо ми не будемо сильними, світ стоятиме осторонь й ми не матимемо безпекових гарантій,

– сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україні необхідно мати впевненість у тому, що після завершення нинішньої війни Росія не зможе знову напасти. Саме тому питання безпекових гарантій є одним із ключових для України. Вони, зокрема, мають гарантувати, що Росія не зможе скористатися паузою після завершення бойових дій для підготовки нової агресії.

Водночас український президент заявив, що готовий до прямих переговорів із російським лідером, якщо це допоможе наблизити завершення війни.

Зеленський визнав, що не має бажання особисто зустрічатися з Путіним, адже вважає його ворогом України. Однак, за його словами, він готовий сісти з ним за стіл переговорів заради конкретного результату.

Я нормально ставлюся до того, аби сісти з ним за стіл перемовин. Не те щоб я цього хотів, адже ліпше сидіти із родиною, адже він – ворог. Навіщо говорити із ворогом? Заради результату, який може наблизити нас до миру,

– підкреслив він.

Президент також зазначив, що перемога над Росією на полі бою має надзвичайно високу ціну. За його словами, наступальні операції неминуче супроводжуються загибеллю людей, тому говорити про таку ціну у 21 столітті особливо важко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відповісти на російські удари по енергетичній інфраструктурі, якщо Росія взимку намагатиметься спричинити блекаути. За його словами, ЗСУ навчилися знаходити можливості для гідної відповіді на російські атаки.

Водночас глава держави наголосив, що Україна не прагне створювати гуманітарні катастрофи, подібні до тих, які влаштовує Росія. Зеленський також зазначив, що дипломатичні переговори залишаються альтернативою взаємним ударам, якщо Москва буде готова рухатися до завершення війни.

Серед можливих перших кроків він назвав повне розблокування Чорного моря та енергетичне перемир’я для захисту відповідної інфраструктури.