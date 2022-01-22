Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, – посол

Владимир Зеленский готов обсудить российскую агрессию напрямую с Владимиром Путиным. Однако Кремль постоянно отвергает это предложение.

Мельник просит Шольца агитировать за встречу нормандской четверки

К переговорам с Путиным Зеленский готов в любой момент. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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К сожалению, Москва неоднократно и резко отвергала этот диалог и его (Зеленского – 24 канал) потянутую руку,

– сказал Мельник.

Он попросил канцлера Германии Олафа Шольца помочь в возобновлении переговоров в нормандском формате на уровне президентов. Посол призвал политика "лично агитировать за это".

Мельник также отметил важность поставки оружия Украине из Германии: "Серьезность ситуации требует от правительства светофора немедленного переосмысления и изменения курса по поставке оружия в Украину". Он попросил предоставить по крайней мере шлемы и защитные жилеты для волонтеров, ведь другие страны уже согласились выделить вооруженным силам Украины оружие.

Эрдоган зовет Зеленского и Путина к себе

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не будет поставлять оружие Киеву. Мол, это "не будет полезно". В то же время она подчеркнула, что Германия поддерживает Украину и призывает Россию к деэскалации.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не раз говорил, что готов стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. Политик выступает за урегулирование ситуации на Донбассе, поскольку считает, что последствия конфликта могут быть очень масштабными.

19 января турецкий президент пригласил коллег провести встречу в Анкаре. Несколько дней спустя в Кремле заявили, что Эрдоган якобы может пригласить на переговоры и пророссийских боевиков из Донбасса. Однако в Анкаре такую ​​информацию не подтвердили.

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