Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, – посол
Источник:Handelsblatt
Владимир Зеленский готов обсудить российскую агрессию напрямую с Владимиром Путиным. Однако Кремль постоянно отвергает это предложение.
Мельник просит Шольца агитировать за встречу нормандской четверки
К переговорам с Путиным Зеленский готов в любой момент. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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К сожалению, Москва неоднократно и резко отвергала этот диалог и его (Зеленского – 24 канал) потянутую руку,
– сказал Мельник.
Он попросил канцлера Германии Олафа Шольца помочь в возобновлении переговоров в нормандском формате на уровне президентов. Посол призвал политика "лично агитировать за это".
Мельник также отметил важность поставки оружия Украине из Германии: "Серьезность ситуации требует от правительства светофора немедленного переосмысления и изменения курса по поставке оружия в Украину". Он попросил предоставить по крайней мере шлемы и защитные жилеты для волонтеров, ведь другие страны уже согласились выделить вооруженным силам Украины оружие.Обратите внимание! Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не будет поставлять оружие Киеву. Мол, это "не будет полезно". В то же время она подчеркнула, что Германия поддерживает Украину и призывает Россию к деэскалации.
Эрдоган зовет Зеленского и Путина к себе
Президент Турции Реджеп Эрдоган не раз говорил, что готов стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. Политик выступает за урегулирование ситуации на Донбассе, поскольку считает, что последствия конфликта могут быть очень масштабными.
19 января турецкий президент пригласил коллег провести встречу в Анкаре. Несколько дней спустя в Кремле заявили, что Эрдоган якобы может пригласить на переговоры и пророссийских боевиков из Донбасса. Однако в Анкаре такую информацию не подтвердили.
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