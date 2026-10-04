Зеленский готов к встрече с Путиным на саммите G20: какие есть возможности для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в ходе декабрьского саммита "Большой двадцатки" в Майами, если эта беседа будет касаться мирных переговоров. Соответствующее заявление прозвучало на фоне приглашения Путина на саммит "Большой двадцатки" со стороны администрации Дональда Трампа.

Как сообщает агентство Reuters, украинский лидер предостерег администрацию США от преждевременной нормализации дипломатических и экономических отношений с Москвой до достижения справедливого мира.

Что говорит Зеленский о контактах России с США?

По его мнению, любое возобновление контактов Запада с Россией должно быть напрямую связано с конкретными шагами по прекращению военной агрессии.

Несправедливо просто нормализовать ситуацию. Мир важнее любой экономики,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также призвал американских партнеров избавиться от иллюзий относительно того, что Россия прекратит боевые действия в случае захвата Донбасса. Он подчеркнул необходимость реальных гарантий безопасности и действенных рычагов влияния на агрессора.

Возобновление консультаций и новые переговорные площадки

Параллельно Белый дом предложил в ближайшие недели возобновить трехсторонние консультации в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам главы государства, точные даты и конкретное место проведения таких встреч на техническом уровне пока находятся на стадии согласования.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил стремление Киева возобновить формат "Украина – США – Россия". Он отметил, что в последнее время стороны уже обменивались дипломатическими позициями через американских посредников.

Частичные договоренности и безопасность в Черном море

Помимо глобального переговорного трека по прекращению войны, партнеры рассматривают возможность заключения локальных соглашений. В частности, речь идет о взаимном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры и о прекращении огня в акватории Черного моря.

Турция и ООН уже и проводят консультации по вопросам безопасности судоходства а и защиты портовых мощностей. К этому процессу привлекаются международные посредники, в частности Индия и Египет, которые являются ключевыми импортерами продовольствия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, дипломатические усилия по стабилизации ситуации в регионе продолжаются при активной поддержке международных партнеров.